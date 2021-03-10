Москва, , 21:51 — REGNUM Дислоцированная в Московской области Севастопольская мотострелковая бригада получила восемь новейших основных боевых танков Т-90М «Прорыв», сообщает 10 марта пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Экипажи новых танков пройдут специальную подготовку для участия в параде Победы на Красной площади.

«Мы получили в этом месяце несколько единиц танков Т-90М, которые являются самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя», — цитирует пресс-служба ЗВО слова командующего Первой танковой армией генерал-лейтенанта Сергея Киселя.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта концерн «Уралвагонзавод» рассказал о передаче военным партии танков Т-90М. Концерн уточнил, что выполняет долгосрочный контракт на большое число таких боевых машин.

Напомним, первая партия основных боевых танков Т-90М «Прорыв» в апреле 2020 года поступила в Таманскую дивизию Первой танковой армии.

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