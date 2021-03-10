Донецк, , 21:50 — REGNUM Один военнослужащий Народной милиции ДНР погиб и ещё один получил ранение в результате атаки со стороны ВСУ, сообщает 10 марта донецкое оборонное ведомство.

Уточняется, что потери Народная милиция ДНР понесла сегодня, 10 марта, когда боевики ВСУ атаковали район села Коминтерново.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, обстрел Коминтерново украинские боевики 1-го батальона 36-й бригады морской пехоты осуществили вечером 10 марта.

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