Найроби, , 21:41 — REGNUM О кончине бывшего сомалийского президента Али Махди Мохамеда сообщает 10 марта Garowe.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Экс-президент Сомали скончался от COVID-19 в Найроби, куда он был ранее госпитализирован. Политику в январе исполнилось 82 года.

Напомним, Мохамед пришёл к власти в январе 1991 года, когда коалиция вооружённых оппозиционных групп свергла президента Сомали Мохаммеда Сиад Барре (возглавлял страну с 1969 по 1991 год).

В январе 1991 года — после переворота — Мухаммед был назначен Объединённым сомалийским конгрессом временным президентом страны. Он должен был находиться у власти в течение двух лет, но ситуация изменилась из-за гражданской войны.

Читайте ранее в этом сюжете: Ушел из жизни основатель Папуа — Новой Гвинеи