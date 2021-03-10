Вашингтон, , 21:40 — REGNUM В сеть выложили новые фотографии версии консоли PlayStation 5, предназначенной для разработчиков. Фотографии были опубликованы 10 марта на портале GamesRadar.

Стоит отметить, что опубликованные снимки дают больше информации об устройстве, чем те, которые выкладывали в сеть ранее. Запечатлённая на снимках консоль Sony DFI-D1000AA имеет этикетки с надписями на китайском языке, на её передней панели размещены различные порты и индикаторы состояния. Версия консоли также оборудована дисплеем, который показывает важную для разработчиков информацию.

https://twitter.com/wellgamer161/status/1369113376757059584

Напомним, мировой релиз PlayStation 5 состоялся 12 ноября 2020 года. В России консоль официально поступила в продажу 19 ноября 2020-го.

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