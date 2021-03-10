Рим, , 21:35 — REGNUM Федерация футбола Италии (FIGC), проведя расследование, не выявила расистского поведения в конфликте нападающего клуба «Милан» Златана Ибрагимовича и форварда «Интера» Ромелу Лукаку. Об этом 10 марта передает La Gazzeta dello Sport.

FIGC провела проверку и не нашла расизма в словах Ибрагимовича. Оба игрока были обвинены в неспортивном поведении.

В январе «Интер» в матче ¼ финала Кубка Италии одержал волевую победу над «Миланом» — 2:1. В концовке I тайма Ибрагимович с Лукаку вступили в перепалку и получили по желтой карточке.

В ходе конфликта швед предложил оппоненту снова использовать магию вуду — это могло быть расценено как оскорбление на расовой почве.