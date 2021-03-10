Вашингтон, , 22:00 — REGNUM Президент США Джо Байден подпишет указ на закупку дополнительной партии вакцины Johnson & Johnson в размере 100 млн доз. Об этом 10 марта сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Министерству здравоохранения и социальных служб США предстоит договориться с компанией Johnson & Johnson о точных датах поставки вакцины.

Скорее всего, распространение новой партии начнётся позже в этом году, так как Johnson & Johnson работает над ускорением работы производства, сообщают источники.

Отметим, что на прошлой неделе Байден сделал заявление, что у США будет достаточное количество доз вакцины на каждого американца уже к концу Мая.

Напомним, что в США и Китае было введено наибольшее количество доз вакцины от COVID-19 — 92 миллионов и 52 миллиона соответственно