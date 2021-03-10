Осло, , 21:31 — REGNUM Лыжник Йоханнес Клебо (Норвегия) поздравил Александра Большунова (Россия) со вторым местом и серебром в марафоне на ЧМ. Об этом 10 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Хочу поздравить Большунова с серебром. Он — блестящий лыжник. Впереди будет много сложных соревнований. С нетерпением их жду, сделаю все на этапе Кубка мира в Швейцарии», — написал Клебо в Instagram.

Напомним, что на финишной прямой гонки 7 марта Клебо потерял равновесие и толкнул Большунова. В результате лидировавший российский лыжник сломал палку и финишировал третьим.

Клебо — дисквалифицирован, серебро досталось Большунову.