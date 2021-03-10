Москва, 10 марта, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Коррупционеры не уйдут от наказания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Василий Пискарёв

«Отвечать за содеянное коррупционерам придется по всей строгости закона, и предложенные правительством РФ поправки не отменяют уже действующие нормы», — заявил Пискарёв журналистам.

Он заверил, что принятый Госдумой в первом чтении правительственный законопроект «никак не смягчает наказание и не освобождает от уголовного преследования за коррупционные преступления или иные корыстные злоупотребления чиновников всех уровней».

После того, как не зависящие обстоятельства, препятствовавшие выполнению антикоррупционных требований, будут устранены, все прописанные в законе требования в полном объеме чиновнику придется выполнить, подчеркнул парламентарий.

«Речь идет, например, о не поданной вовремя декларации о доходах по причине наводнения, пожара или техногенной катастрофы. После ликвидации последствий произошедшего она обязательно должна быть подана», — уточнил Пискарёв.

На выполнение всех требований антикоррупционного законодательства отводится фиксированный срок — один месяц, добавил глава комитета.

Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов об обстоятельствах, освобождающих работников госкорпораций, госфондов и госкомпаний от ответственности за коррупцию. Поправками предусматривается возможность освобождения работников государственных корпораций, публично-правовых компаний, государственных компаний, государственных внебюджетных фондов, иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, и организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, от ответственности за «несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов», а также от ответственности за «неисполнение обязанностей, установленных федеральными законами в целях противодействия коррупции».