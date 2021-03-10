Салехард, , 21:19 — REGNUM На Ямале для мониторинга восточной части региона в 2021 году будут приобретены два летательных аппарата «Орлан-10». Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

В 2020 году два аналогичных беспилотника дальнего действия патрулировали западную и юго-западную части Ямала, выявляя возгорания, ведя съёмки территории и поиски пропавших людей. С помощью «Орланов», к примеру, в прошлом году нашли трёх пострадавших.

Помимо этого, на Ямале планируется внедрение нейросетевых систем, позволяющих автоматически находить и распознавать объекты в процессе полёта «Орланов» — в режиме реального времени. Новую систему протестируют летом 2021 года на острове Белый, где спасатели проведут подсчёт диких северных оленей с помощью дрона.