Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Издательская компания Dotemu и студия Tribute Games анонсировали игру Shredder's Revenge, которая будет похожа на классические 8-битные видеоигры про приключения Черепашек-ниндзя. Трейлер был опубликован 10 марта на YouTube-канале Dotemu.

Shredder's Revenge будет представлять собой «пиксельный» сайд-скроллер (игра, в которой геймер наблюдает за процессом через расположенную сбоку виртуальную камеру).

Разработчики сообщили, что Леонардо, Рафаэль, Микеланджело и Донателло отправятся в «захватывающий тур по знаковым локациям» игр Teenage Mutant Ninja Turtles, начиная от канализации и заканчивая Измерением Икс. Пока нет информации о том, на каких платформах состоится релиз Shredder's Revenge.

Напомним, оригинальная игра Teenage Mutant Ninja Turtles вышла в Японии 1990 году на аркадных автоматах. В декабре 1990 года её релиз состоялся на консоли SNES (Super Nintendo Entertainment System). 18 сентября 1991 года на этой платформе вышла Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles In Time, которая стала самой популярной игр в истории франшизы.

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