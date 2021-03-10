Скопье, , 21:17 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 10 марта сообщили о том, что за сутки в результате исследования 3707 образцов в стране выявили 913 носителей коронавируса. Еще 351 человек выздоровел.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 109 262 случая заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3244 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 16 — за последние сутки. 96 173 пациента выздоровели.

Лечение в стране проходят 9845 человек — достигнув уровня в шесть тысяч, это число вновь стало возрастать. Рост числа выявленных случаев заражения связывают с распространением «британского» штамма коронавируса.

В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов в ночное время (после 21:00) запрещена.

В среду, 10 марта, в стране началась вакцинация лиц, проживающих в домах престарелых, и бездомных, российской вакциной «Спутник V».

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