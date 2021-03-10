Донецк, , 21:01 — REGNUM Три раза военнослужащие Народной милиции ДНР открывали за сутки 9 марта огонь, чтобы подавить огневые провокации со стороны ВСУ, сообщили 10 марта в Народной милиции республики.

Огонь был открыт военнослужащими НР ДНР, чтобы обеспечить безопасность мирного населения республики. Огневые точки украинских боевиков подавлялись стрельбой из не запрещённых Минскими соглашениями образцов вооружения.

«Народной милицией подавлены огневые средства 15-го и 16-го батальонов 58-й бригады, а также уничтожена БМП-2 28-й бригады, обстреливавшая Старомихайловку», — говорится в сообщении.

Стреляли защитники ДНР по точкам, которые находятся далеко от жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала нынешних суток, 10 марта, ВСУ обстреляли в ДНР населённые пункты Весёлое, Украинское, Яковлевку и Коминтерново. При этом ВСУ использовали запрещённые Минскими соглашениями вооружения.

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