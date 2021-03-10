Москва, , 21:00 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что нападающий клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Артем Дзюба будет вызван в расположение команды для подготовки к матчам отборочного турнира к ЧМ-2022. Об этом 10 марта сообщает «Матч-ТВ».

"Список кандидатов уже есть. … Дзюба будет вызван и будет капитаном», — сказал Черчесов на YouTube-канале «Футбольный Биги».

Сборная России в марте сыграет отборочные матчи против Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).

Перед предстоящими играми сборная РФ проведет краткосрочный сбор в Сочи.