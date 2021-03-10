Москва, 10 марта, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Годовая инфляция в России в начале марта будет незначительно выше февральской, а со второй половины месяца начнёт заметно снижаться. Такой прогноз дал 10 марта заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

Cbr.ru Алексей Заботкин

Ранее Росстат сообщил, что инфляция в годовом выражении в феврале ускорилась до 5,7% с 5,2% месяцем ранее.

По словам Заботкина, регулятор ожидает, что в начале марта показатель может оказаться выше «на сотую или одну десятую» процента.

«Начиная со второй половины марта и далее в апреле мы видим, что за счёт исчерпания эффекта низкой базы годовая инфляция будет заметно снижаться», — сказал он.

Напомним, ранее в Минэкономразвития также спрогнозировали, что пик инфляции в годовом выражении в России будет пройден уже в марте, после чего её темпы начнут постепенно снижаться.