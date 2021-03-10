Сыктывкар, , 20:58 — REGNUM Переболевшие COVID-19 часто сталкиваются с расстройствами памяти и внимания, тревожностью, бессонницей, депрессией. Об этом заявила медицинский психолог реабилитационного отделения Коми республиканской психиатрической больницы Вера Яичникова, пишет БНК.

«В психиатрической больнице оказывается психиатрическая, психотерапевтическая и психологическая помощь гражданам, пострадавшим от последствий пандемии. Она осуществляется в условиях круглосуточного стационара, дневного стационара, амбулаторно, посредством обращения к специалистам диспансерного отделения, а также посредством телефонного консультирования и обращения на телефон доверия, где помощь оказывается круглосуточно, бесплатно и анонимно», — заявила Яичникова.

Помощь также получают и медицинские работники, у которых на фоне работы с ковид-пациентами появились симптомы психологического кризиса, психических расстройств и профессионального выгорания.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый в России реабилитационный центр для переболевших COVID-19 был открыт в Коми на базе Ухтинской физиотерапевтической поликлиники.

Всего с начала пандемии в республике было выявлено более 40 тысяч носителей коронавируса, 762 из них скончались.