Лос-Анджелес, США, , 20:57 — REGNUM Потоковый сервис Disney Plus заявил, что в будущем он планирует выпускать более 100 фильмов в год. Об этом 10 марта сообщает портал Screen Rant.

Руководство Disney выступило с соответствующим заявлением во время ежегодного собрания акционеров. Менеджеры компании отметили, что речь идёт о большей части контента, который выпускают студии Disney Animation, Disney Live-Action, Marvel, National Geographic, Star Wars. Издание отметило, что в список не попала студия Pixar, которая традиционно не гонится за количеством.

Напомним, потоковый сервис Disney Plus был запущен 12 ноября 2019 года. Он считается одним из основных конкурентов онлайн-кинотеатра Netflix, который сегодня занимает место лидера в индустрии.

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