Москва, , 20:55 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил фристайлистку Анастасию Смирнову с победой в парном могуле на ЧМ в Казахстане. Поздравительная телеграмма опубликована 10 марта на сайте Кремля.

Путин отметил, что спортсменка продемонстрировала отличную подготовку и по-настоящему лидерские качества.

«Вы показали превосходный результат в соревнованиях в парном могуле, продемонстрировали отличную подготовку и по-настоящему лидерские качества. Этот успех — серьёзное достижение в Вашей спортивной карьере и замечательный подарок Вашим тренерам, наставникам, многочисленным болельщикам», — отмечается в поздравлении.

9 марта Смирнова в финале ЧМ в Алма-Ате (Казахстан) победила соотечественницу Викторию Лазаренко.