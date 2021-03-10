Бари, Италия, , 20:52 — REGNUM Главы муниципалитетов итальянского Бари предлагают принудительно закрывать все торговые заведения в городе после 19 часов, с таким заявлением выступил в среду, 10 марта, мэр города Антонио Декаро.

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Эпидемиологическая ситуация ухудшается, многие жители по-прежнему игнорируют установленные нормы, нужны жесткие меры против скоплений граждан и «гуляний», отметил он.

По данным на 10 марта, в Италии умерли 100 811 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 332 (днем ранее — на 376). Число подтвержденных носителей выросло на 22 409 (днем ранее — на 19 749). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 123 368 — более 5% населения страны. В настоящее время заражены 487 074 человека — на 8191 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 747 516 человек (за день этот показатель вырос на 45 467), что составляет 2,90% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.