Марсель, Франция, 10 марта 2021, 20:51 — REGNUM Карен Хачанов (Россия) победил Маккензи Макдональда (США) в матче II круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе (Франция). Встреча продолжалась 1 ч 55 мин. и завершилась — 7:6 (7:4), 6:4. Об этом 10 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В следующем раунде Хачанов сыграет с Мэттью Эбденом (Австралия), который взял верх над Эмилем Руусувуори (Финляндия).
Ранее российский теннисист Аслан Карацев уступил Доминику Тиму (Австрия) в матче II круга турнира АТР в Дохе (Катар). Матч завершился — 6:7, 6:3, 6:2 в пользу Тима.
В следующем круге турнира Тим сыграет с Роберто Баутой-Агутом (Испания).