Кальяри, Италия, , 20:48 — REGNUM Житель итальянского Кальяри (Сардиния) заплатит 400 евро за свою акцию протеста против ношения медицинских масок, передают местные СМИ в среду, 10 марта.

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35-летний гражданин пришел в один из супермаркетов города в костюме овечки и в «маске» в прорезанным отверстием для носа и рта.

Он был оштрафован в соответствие с правилами посещения общественных мест в условиях эпидемии.

По данным на 10 марта, в Италии умерли 100 811 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 332 (днем ранее — на 376). Число подтвержденных носителей выросло на 22 409 (днем ранее — на 19 749). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 123 368 — более 5% населения страны. В настоящее время заражены 487 074 человека — на 8191 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 747 516 человек (за день этот показатель вырос на 45 467), что составляет 2,90% населения Италии.