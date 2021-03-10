Донецк, , 20:48 — REGNUM Обстрелы территории ДНР из гранатомётов и тяжёлых миномётов продолжают ВСУ сегодня, 10 марта, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

В 17:50 мск украинские снайперы открыли огонь в направлении села Украинское (Новоазовский район, ДНР) со стороны села Павлополь (Украина).

Через пять минут, в 17:55 мск, начался обстрел из автоматического станкового гранатомёта (АГС) по Яковлевке (ДНР), а в 18:20 мск боевики открыли огонь в направлении Коминтерново (ДНР), выпустив десять мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли из миномётов калибра 120 мм село Весёлое в ДНР.

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