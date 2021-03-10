Рим, 10 марта 2021, 20:45 — REGNUM Карабинер Витторио Яковаччи, охранявший посла Италии в ДРК Луку Аттаназио, пытался спасти его в момент покушения, таковы промежуточные итоги расследования итальянских спецслужб, опубликованные в среду, 10 марта.
Читайте также: Власти Италии готовят государственные похороны убитого посла в ДР Конго
Аттаназио был убит 22 февраля 2021 года в результате нападения на автомобили миссии ООН. Скончался и сопровождавший его карабинер.
Власти ДРК возложили ответственность за трагедию на боевиков Фронта освобождения Руанды.