Тирана, , 20:48 — REGNUM В Албании 10 марта в результате обследования 3197 человек выявили 631 новый случай заражения коронавирусом. Еще 714 пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны. За день 702 человека прошли вакцинацию от коронавируса, с начала страны в программе вакцинации приняли участие 21 613 человек — медицинские работники и пожилые люди.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Ровно год назад в Албании впервые был выявлен коронавирус. За первые дни марта COVID-19 унес жизни 190 граждан Албании. При этом если за январь было выявлено около 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, то в феврале — уже почти 30. Все это свидетельствует об агрессивных темпах распространения инфекции в стране.

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 114 840 случаев заражения коронавирусом. 77 498 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1 986 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

В стране продолжает действовать комендантский час (с 20:00 до 5:00). При этом наблюдается острая нехватка вакцин от коронавируса.

За прошедшие сутки в стране умерли 17 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 35 356 человек (в 4,5 раза больше, чем в соседних Косово и Северной Македонии), из этого числа более половины в Тиране. На стационарном лечении находятся 649 пациентов, причем уже более месяца отмечается неуклонный рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении. 15 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Читайте ранее в этом сюжете: С начала эпидемии COVID-19 в Албании прошел год