Рим, , 20:40 — REGNUM Леволиберальную Демократическую партию Италии может возглавить экс-премьер страны Энрико Летта, передает Mediaset в среду, 10 марта.

Получив соответствующее предложение от лидеров партии, Летта взял 48 часов на размышление.

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Как сообщалось ранее, лидер либералов Никола Дзингаретти 4 марта объявил о своем уходе с этого поста. В последнее время в руководстве партии заняты не политикой, а «делением кресел», ему надоело в этом участвовать, сказал Дзингаретти журналистам. По данным социологов, рейтинг либералов за неделю снизился на 1,9% до самого низкого показателя за всю историю наблюдений — 16,6%.