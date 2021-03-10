Осло, , 20:39 — REGNUM Лыжник Йоханнес Клебо (Норвегия) отозвал апелляцию к Александру Большунову (Россия), передает 10 марта «СЭ».

"Я считаю, что продолжать процесс неправильно. … Я не хочу, чтобы меня считали обидчивыми и привередливым лыжником», — отметил Клебо.

На финишной прямой гонки 7 марта Клебо потерял равновесие и толкнул Большунова. В результате лидировавший российский лыжник сломал палку и финишировал третьим.

Занявший I место Клебо дисквалифицирован, II место досталось Большунову, а победу присудили Эмилю Иверсену (Норвегия).