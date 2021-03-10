Подгорица, , 20:39 — REGNUM В Черногории существует опасность вспышки эпидемии оспы из-за того, что в стране все меньше и меньше вакцинированных детей вакциной MMR, отметил глава представительства UNICEF в Черногории Хуан Сантандер.

Кризис с коронавирусом сегодня представляет наибольшую угрозу для детей в Черногории. Сантандер предупредил, что это негативно повлияло на все аспекты жизни самых молодых и резко ограничило их доступ к качественным медицинским услугам, финансовую безопасность их семей, надежное качественное образование и защиту от всех форм насилия.

По его словам, особую тревогу вызывает тот факт, что в прошлом году было всего 20 процентов, то есть только каждый пятый ребенок, родившийся в 2019 году, получил вакцину MMR от свинки, эпидемического паротита и кори, а для защиты необходимо, чтобы процент вакцинированных составлял 95%.