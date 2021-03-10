Вашингтон, , 20:36 — REGNUM В сети обсуждают новость о том, что китайским майнерам якобы удалось обойти реализованное Nvidia ограничение ПО GeForce RTX 3060, которое не позволяет полноценно использовать видеокарту при майнинге криптовалюты Ethereum. Об этом 10 марта сообщает журнал PC Gamer.

Всё началось с того, что в сеть выложили скриншот, на котором якобы показана работа майнинг-фермы, собранной на основе нескольких GeForce RTX 3060. После этого СМИ написали, что китайским майнерам потребовалось всего 14 дней для того, чтобы обойти ограничение драйвера Nvidia, которое, как утверждала компания, обойти невозможно.

Позже администрация Twitter-страницы I_Leak_VN, опубликовавшей изображение, разместила новый пост, в котором написала, что в действительности показанный на скриншоте алгоритм имеет отношение не к Ethereum, а к криптовалюте Octopus.

https://twitter.com/I_Leak_VN/status/1369632994407804928

Напомним, перед стартом продаж GeForce RTX 3060 компания Nvidia объявила, что на уровне ПО ограничит возможности видеокарты в майнинге криптовалюты Ethereum, которая сегодня является одной из самой популярных в среде майнеров. Производитель пояснил, что таким образом он хочет хотя бы отчасти решить проблему дефицита видеокарт.