Владимир, , 20:31 — REGNUM Участники команды «Молодежки ОНФ» поздравляют с окончанием зимы и угощают блинами одиноких пенсионеров и многодетные семьи, с которыми они познакомились за год работы акции #МыВместе. Всего за период пандемии у «Молодёжки ОНФ» появилось более полутора тысяч подшефных, этим жителям ребята оказывают регулярную помощь.

Во Владимире участники команды навестили своих подшефных пенсионеров из общественного клуба «Ветеран» и многодетную семью Каган, которой они помогали во время самоизоляции.

Лидию Ивановну Гусеву в разгар пандемии ребята из «Молодёжки ОНФ» навещали дважды в неделю. Привозили продукты, лекарства, оплачивали счета за коммунальные услуги. После смягчения ограничений команда продолжает поддерживать пенсионерку.

«Лидия Ивановна для меня стала уже как родная бабушка. С осени я бываю у нее каждую неделю. Она живет одна, время от времени помогают друзья, но в силу возраста не всегда могут оперативно откликнуться на срочные просьбы. А мы с ребятами друг друга подменяем», — рассказала журналистам участница «Молодёжки ОНФ» во Владимирской области Алена Бойкова.

Сегодня ребята угостили блинами четыре семьи. До конца недели они поздравят с окончанием зимы еще шесть подшефных.

«Сложно представить, как бы мы без поддержки волонтеров пережили пандемию. «Молодёжка ОНФ» для меня — не просто помощники. Это мои друзья, которые рядом, и в будни, и в праздники. Спасибо за угощение и весеннее настроение!» — поблагодарила участников команды жительница Владимира Лидия Гусева.

Пекли блины сегодня не только волонтеры. В Оренбурге подшефная ребят Нина Михайловна Барабаш пригласила команду в гости и накормила праздничным обедом. Пока девушки вместе с хозяйкой стояли у плиты и помогали с выпечкой, молодые люди расчистили двор от снега.

«Летом ребята помогают на огороде, зимой чистят снег. Очень позитивно настроенные молодые люди, смотрю на них и самой хочется быть молодой! Сегодня даже станцевала, хотя пользуюсь ходунками. Обычно волонтеры помогают мне, а сегодня я решила их отблагодарить и угостить блинами», — говорит жительница Оренбурга Галина Барабаш.

Также оренбургская команда «Молодёжки ОНФ» отвезла сегодня блины в Комплексный центр социального обслуживания населения и навестила своих подшефных.

Детство Зои Николаевны Николаевой прошло в блокадном Ленинграде. Пережив голод и другие лишения военного времени, сейчас для женщины важно, чтобы к каждому празднику в доме были вкусные угощения. По состоянию здоровья пенсионерке уже трудно стоять подолгу у плиты, поэтому участники «Молодёжки ОНФ» решили приготовить для Зои Николаевны блины.

«Я помню голод. Мы пережили два страшных нового года, когда есть было нечего. Тогда моя мама варила холодец из столярного клея, положив туда лавровый лист и чёрный перец для вкуса. Мне тяжело сейчас разводить блины, а ребята порадовали в честь Масленицы. Большое спасибо!» — поделилась воспоминаниями Зоя Николаевна.

С Комплексным центром социального обслуживания населения участники оренбургской команды взаимодействуют не первый год. Волонтеры регулярно расчищают территорию от снега, привозят подарки и проводят для пенсионеров различные акции.

Праздничное угощение «Молодёжка ОНФ» организует также и для студентов страны. С 11 по 14 марта ребята проведут в регионах акцию «Блины на всю общагу». Вместе со студентами они испекут главное блюдо Масленицы и проведут конкурсы на самый большой и самый вкусный блин.