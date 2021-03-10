Владимир, 10 марта 2021, 20:31 — REGNUM Участники команды «Молодежки ОНФ» поздравляют с окончанием зимы и угощают блинами одиноких пенсионеров и многодетные семьи, с которыми они познакомились за год работы акции #МыВместе. Всего за период пандемии у «Молодёжки ОНФ» появилось более полутора тысяч подшефных, этим жителям ребята оказывают регулярную помощь.
Во Владимире участники команды навестили своих подшефных пенсионеров из общественного клуба «Ветеран» и многодетную семью Каган, которой они помогали во время самоизоляции.
Лидию Ивановну Гусеву в разгар пандемии ребята из «Молодёжки ОНФ» навещали дважды в неделю. Привозили продукты, лекарства, оплачивали счета за коммунальные услуги. После смягчения ограничений команда продолжает поддерживать пенсионерку.
Сегодня ребята угостили блинами четыре семьи. До конца недели они поздравят с окончанием зимы еще шесть подшефных.
Пекли блины сегодня не только волонтеры. В Оренбурге подшефная ребят Нина Михайловна Барабаш пригласила команду в гости и накормила праздничным обедом. Пока девушки вместе с хозяйкой стояли у плиты и помогали с выпечкой, молодые люди расчистили двор от снега.
Также оренбургская команда «Молодёжки ОНФ» отвезла сегодня блины в Комплексный центр социального обслуживания населения и навестила своих подшефных.
Детство Зои Николаевны Николаевой прошло в блокадном Ленинграде. Пережив голод и другие лишения военного времени, сейчас для женщины важно, чтобы к каждому празднику в доме были вкусные угощения. По состоянию здоровья пенсионерке уже трудно стоять подолгу у плиты, поэтому участники «Молодёжки ОНФ» решили приготовить для Зои Николаевны блины.
С Комплексным центром социального обслуживания населения участники оренбургской команды взаимодействуют не первый год. Волонтеры регулярно расчищают территорию от снега, привозят подарки и проводят для пенсионеров различные акции.
Праздничное угощение «Молодёжка ОНФ» организует также и для студентов страны. С 11 по 14 марта ребята проведут в регионах акцию «Блины на всю общагу». Вместе со студентами они испекут главное блюдо Масленицы и проведут конкурсы на самый большой и самый вкусный блин.