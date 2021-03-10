Париж, , 20:29 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Габриэль Атталь подтвердил участие президента Франции Эммануэль Макрон в поминальной церемонии Наполеона Бонапарта. Об этом 10 марта сообщает Le Point.

Как 10 марта сообщил Атталь, Макрон 5 мая будет отмечать двухсотлетие смерти Наполеона, потому что император является «важной фигурой в нашей истории». Он добавил, что Наполеон, умерший 5 мая 1821 года на острове Святой Елены, «является значимой фигурой», на которую надо смотреть «широко открытыми глазами».

Также к 200-летию со дня смерти Наполеона Бонапарта приурочена выставка, которая пройдет в большом холле Виллет в Париже с 14 апреля по 19 сентября. Организаторы заявляют, что она призвана «нарисовать справедливый портрет интересной личности, которая сформировала сегодняшнюю Францию». Выставка будет включать в себя собрания национальных музеев. В Аяччо, родном городе императора, также запланированы многочисленные мероприятия.