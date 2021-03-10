Москва, 10 марта, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Социальные пенсии в России с 1 апреля планируется проиндексировать на 3,4%. Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный Минтруда, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2021 года социальных пенсий в размере 1,034», — говорится в документе.

В пресс-службе Минтруда напомнили, что индексация пенсий производится с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

«Таким образом, размер индексации пенсий в 2021 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9002 рубля)», — пояснили в ведомстве.

В результате проведения индексации средний размер социальной пенсии с 1 апреля 2021 года составил 10 183 рубля.

На эти цели из федерального бюджета будет направлено порядка 12,8 млрд рублей до конца текущего года. Индексация затронет в общей сложности 3,9 млн граждан.