Нижний Новгород, , 20:28 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил решение координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, касающееся празднования Масленицы. Все мероприятия будут проводиться при соблюдении дополнительных требований в рамках указа о режиме повышенной готовности.

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В этом году на фоне текущей эпидситуации решено максимально задействовать открытые площадки. При этом глава области призвал быть максимально внимательными и без особой необходимости не посещать массовые мероприятия, отмечая праздник в кругу родных и близких.

На площадках для празднования торговые места должны располагаться на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, продавцы и посетители ярмарок должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, не допуская скопления граждан.

Запрещается дегустация продовольственных товаров, напитки должны продаваться только в заводской упаковке.

Разрешается продажа блинов, однако тесто должно быть изготовлено в стационарных условиях, в ходе приготовления блинов необходимо использовать перчатки и маски, блины должны быть без начинки. Продукция должна продаваться в индивидуальной закрытой одноразовой упаковке, для посетителей должны быть доступны антисептики.

Главам районов и округов до 12 марта необходимо представить в оперативный штаб и региональное управление Роспотребнадзора перечни мест, где будут проходить гуляния.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 марта в области выявили 378 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 373 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 100 397 случаев. Всего выздоровели с начала пандемии 93 282 нижегородца. От последствий заражения коронавирусом скончались 2583 жителя Нижегородской области.

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