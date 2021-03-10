Луганск, 10 марта 2021, 20:24 — REGNUM Обвинения из Киева в адрес Донбасса, военнослужащие которого якобы обстреливают украинскую территорию, являются провокацией, сообщил 10 марта журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции Иван Филипоненко.
Офицер добавил, что войну в Донбассе подстёгивают и поддерживают материально из США и ЕС. Только за минувшие сутки ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения в ЛНР, применяя тяжёлые миномёты.
В ходе этих обстрелов один из военнослужащих Народной милиции ЛНР был ранен. В ответ огневые точки ВСУ были подавлены в районе села Катериновка военнослужащими Народной милиции республики.
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