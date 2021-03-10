Москва, , 20:16 — REGNUM Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» продолжает реализацию масштабной программы по обучению общественных наблюдателей к выборам в Госдуму РФ. На этой неделе обучающие семинары проходят в Красноярском и Краснодарском крае, Амурской области и Республике Саха, где в обучении также участвуют представители Чукотского АО и Магаданской области. На данный момент проведено 42 обучающих семинара, в которых приняли участие представители 59 регионов страны. Всего предполагается обучить 460 преподавателя, которые затем будут заниматься обучением наблюдательского корпуса. Сейчас подготовку прошло уже 422 преподавателя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, масштабная программа по обучению наблюдателей была разработана Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) совместно с Координационным советом по общественному контролю за голосованием при ОП РФ. По этой программе в регионах проводятся образовательные мероприятия по подготовке организаторов обучения и наблюдателей в субъектах РФ. За два месяца с февраля по март должно пройти 56 семинаров для преподавателей, которые затем будут обучать наблюдателей по всей стране. Учеба займет полгода.

Программа беспрецедентна по числу задействованных в ней участников и географии. К сентябрю 2021 года предполагается подготовить более 100 тысяч независимых наблюдателей, которые будут следить за чистотой и законностью выборов в Госдуму по всей стране. В феврале к учебе присоединились представители 17 партий, в том числе «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Гражданская платформа», КПСС, «Зеленая Альтернатива», «Партия РОСТА», «Партия прямой демократии», «Партия за справедливость!», «Демократическая партия России», «Гражданская сила», «Родина», «Коммунисты России», «За правду», «Патриоты России» и представители других партий.

Программа предусматривает проведение семинаров на базе региональных Общественных палат. Цель обучения — подготовить к предстоящим выборам независимых наблюдателей. Семинары проходят, в том числе, в формате деловой игры «Избирательный участок» с отработкой возможных кризисных ситуаций на избирательных участках и реакции наблюдателей на такие ситуации.

Член Общественной палаты РФ Республики Саха (Якутия) Лена Ефремова отмечает несомненную пользу такого обучения.

«Если раньше, мы опирались в основном на теоретические, методические материалы, то здесь — акцент сделан именно на тренинговой работе с разъяснением законодательной базы, а также существующей практики», — говорит она.

По мнению эксперта, также важно, что будущих наблюдателей знакомят с особенностями новых форм голосования: многодневного и дистанционного электронного, технологией «Мобильный избиратель» и иными новациями. По мнению Л. Ефремовой, предстоящие выборы станут объектом внимания политических акторов как на отечественном, так и на общемировом уровне, и общественные наблюдатели должны обладать максимально широким спектром компетенций и знаний.

«Главное — это обеспечение законности предстоящих выборов на всех этапах их проведения, и институт независимого наблюдения за выборами, всецело отвечает этому принципу», — уверена Лена Ефремова.

Председатель Общественной палаты Красноярского края Наталья Грушевская поделилась своей оценкой состоявшегося в регионе семинара. «Опытные тренеры в лекционных и интерактивных формах разъяснили права, обязанности и гарантии наблюдателей в контексте последних нововведений, а также возможных случаев (в том числе и проблемных), с которыми наблюдатели могут столкнуться», — рассказала она. Наталья Грушевская также отметила, что задача как общественных наблюдателей, так и наблюдателей от партий и кандидатов — достоверно информировать общество о ходе избирательного процесса.