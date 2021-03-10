Киев, , 20:13 — REGNUM В США считают, что главными проблемами, которые в настоящий момент мешают развитию Украины, являются урегулирование конфликта в Донбассе и борьба с коррупцией.

Об этом на форуме в Киеве 10 марта заявила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.

Она отметила, что в США видят, что попытки Украины «оживить» переговоры по Донбассу были в основном заблокированы «российской неуступчивостью».

Что же касается коррупции — она является, по оценке Квин, «значительным препятствием для всестороннего экономического роста и евроатлантической интеграции Украины».

«Мы стали свидетелями упорного противодействия со стороны влиятельных монопольных кругов, стремящихся подорвать независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры Украины, пытаясь избежать ответственности за свое коррупционное поведение», — подчеркнула американский дипломат.

Также она заявила о широкой кампании дезинформации на Украине, «направленной на дискредитацию порядка реформ и курса на Запад».

ИА REGNUM напоминает, что в начале марта президент Владимир Зеленский заявил, что успешная судебная реформа является катализатором радикальных изменений в стране, европейской и евроатлантической интеграции.

«Лучшие в мире антикоррупционные органы теряют смысл, если коррупционеры будут избегать справедливого наказания в судах. И самые лучшие условия для привлечения инвестиций не будут работать, если инвестор не сможет защитить свои инвестиции», — заявил он.