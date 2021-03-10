Саранск, , 20:12 — REGNUM В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего технического директора-главного инженера ФКП «Саранский механический завод» по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По версии следствия, с мая по декабрь 2019 года техдиректор вместе с начальником ремонтно-инструментального цеха в составе группы лиц путем обмана руководства предприятия похитил около 1,5 млн рублей. Был заключен контракт на ремонт оборудования, а стоимость работ по указанию соучастников была завышена на эту сумму. Разница между фактической и фиктивной стоимостью ремонта должна была перейти обвиняемым. Часть средств они получили и распределили по собственному усмотрению, часть денег получена не была из-за возбуждения уголовного дела.

В ходе следствия для обеспечения исполнения приговора были арестованы автомобиль и гараж обвиняемого.

Уголовное дело следственными органами было возбуждено на основании материалов, представленных сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Мордовия.

С утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года было завершено расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 290 УК РФ, и п. «в» ч. 5 ст.290 УК РФ («Получение взяток») в отношении бывшего начальника отдела материально-технического снабжения Саранского мехзавода. По версии следствия, в 2015—2016 годах обвиняемый получил от представителей коммерческих организаций из другого региона взятки на сумму около 765 тыс. рублей за обеспечение поставок продукции для нужд завода, на котором он работал. Денежные средства были просто перечислены на личную банковскую карту.

В сентябре закончили расследование уголовного дела по ч. 4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») в отношении 34-летнего главного механика — начальника ремонтно-инструментального цеха «Саранского механического завода». По данным следствия, именно он совершал преступления вместе с техническим директором завода. Ранее ему было назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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