Рим, 10 марта 2021, 20:11 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Италии в среду, 10 марта, сообщили о завершении спецоперации «Красный октябрь» по перекрытию каналов наркотрафика.
В списке обвиняемых — 32 человека, 29 из них уже задержаны.
Обвиняемые, по данным следствия, доставляли наркотики из Албании в Италию на скоростных моторных лодках, впоследствии «товар» попадал в крупнейшие города страны.
За четыре года подготовки и проведения операции правоохранители неоднократно задерживали «товар» (всего было изъято более 7 тонн наркотиков), однако не могли выйти на организаторов.