Салехард, , 20:11 — REGNUM На Ямале обновили состав политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» и определились со сроками праймериз. Об этом сообщает пресс-служба реготделения.

По итогам конференции ямальских единороссов в политсовет вошли заместители губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова и Александр Подорога, директор департамента экономики ЯНАО Светлана Гусева, депутат Законодательного Собрания ЯНАО Игорь Герелишин, глава Пуровского района Антон Колодин, секретарь первичного отделения партии из города Лабытнанги Олеся Малахинская, секретарь местного отделения партии в Ямальском районе Михаил Осипов.

Также на конференции обсудили подготовку к предстоящим выборам в Государственную думу РФ и Тюменскую областную думу, которые намечены на сентябрь 2021 года. Отмечается, что традиционно предвыборную кампанию «Единая Россия» начнёт с предварительного голосования. Праймериз пройдёт с 24 по 30 мая преимущественно в электронном формате.