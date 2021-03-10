, 20:10 — REGNUM Создатель фанатского сериала Astartes по вселенной Warhammer 40K объявил, что его проект получил официальный статус. Об этом 10 марта он сообщил на своём YouTube-канале.

Он сообщил, что сбылась его давняя мечта, поскольку он будет работать с компанией Games Workshop и студией Warhammer Animations. Автор шоу поблагодарил подписчиков за оказанную поддержку и отметил, что когда он начинал работать над Astartes, то не думал, что может случиться нечто подобное. Аниматор добавил, что на официальном сайте сообщества Warhammer появилась его страница.

Astartes — это серия короткометражных фильмов по Warhammer 40K, выполненных в жанре 3D-анимации. Проект был запущен энтузиастом в 2018 году и стал очень популярным в среде поклонников франшизы.