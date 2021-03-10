Москва, , 20:06 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных финансовых выплатах семьям с детьми, сообщает 10 марта официальный сайт правовой информации.

Опубликованный на сайте текст указа содержит схемы расчета выплат на детей в зависимости от доходов семьи.

Выплаты могут составлять от 50% до 100% от прожиточного минимума.

«В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей», — сообщается в тексте.

Если же среднедушевой доход семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в 75% от прожиточного минимума для детей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то новая ежемесячная выплата будет составлять 100% прожиточного минимума.

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