Бразилиа, , 20:31 — REGNUM Из-за роста числа заражений коронавирусом в связи с распространением нового бразильского штамма COVID-19, в Бразилии переполнены больницы. Эксперты указывают, что данная ситуация может разрушить систему здравоохранения страны, сообщает 10 марта BBC.

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Система здравоохранения в крупных городах Бразилии близка к разрушению, предупреждают врачи.

В 25 из 27 штатов Бразилии заняты более 80% коек в интенсивной терапии. В 15 штатах эта цифра доходит до 90%. В Порту-Алегри и Кампу-Гранди палаты интенсивной терапии переполнены.

Напомним, что с начала пандемии в стране зафиксировано более 11 112 429 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти бразильского штата Сан-Паулу приняли решение ужесточить карантин из-за ситуации с распространением коронавируса в Бразилии.