Рим, 10 марта, 2021, 20:00 — ИА Регнум. В год эпидемии жители Италии стали менее оптимистично оценивать вероятную продолжительность собственной жизни, таковы данные исследования национальной службы статистики Istat, опубликованные в среду, 10 марта.

Франческо Гварди. Каприччо

На севере страны теперь рассчитывают прожить в среднем 82 года (вместо 83,6 года ранее), на юге — 82,2 года вместо 82,5.

По данным на10 марта, в Италии умерли 100 811человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на332 (днем ранее— на 376). Число подтвержденных носителей выросло на22 409(днем ранее — на19 749). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 123 368 — более 5% населения страны. В настоящее время заражены 487 074человека — на8191 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 747 516 человек (за день этот показатель вырос на 45 467), что составляет 2,90% населения Италии.