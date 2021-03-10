Рим, , 19:58 — REGNUM Инвалиды будут иметь приоритет при вакцинации от коронавируса в Италии, с таким заявлением выступила в среду, 10 марта, профильный министр Эрика Стефани.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Список «приоритетных» категорий, в который сейчас входят граждане старше 80, врачи, полицейские и так далее, будет уточнен, отметила она.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

При этом прививочная кампания в январе-марте 2021 года идет с существенным отставанием от плана, основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V». Предполагается, что один из местных заводов начнет производство вакцины по российской технологии в июле 2021 года.

По данным на 10 марта, в Италии умерли 100 811 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 332 (днем ранее — на 376). Число подтвержденных носителей выросло на 22 409 (днем ранее — на 19 749). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 123 368 — более 5% населения страны. В настоящее время заражены 487 074 человека — на 8191 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 747 516 человек (за день этот показатель вырос на 45 467), что составляет 2,90% населения Италии.