Рим, , 19:54 — REGNUM Конфликт в руководстве леволиберальной Демократической партии Италии обрушил ее рейтинг, таковы данные исследования SWG, опубликованные в среду, 10 марта.

За либералов готовы проголосовать 16,6% граждан — это самый низкий показатель за всю историю наблюдений, за неделю партия потеряла 1,9% голосов.

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Тремя самыми популярными партиями страны являются в настоящее время правоцентристская «Лига» (23,5%), популистское «Движение 5 звезд» (17,2%) и еще одна правая партия — «Братья Италии» (16,8%).