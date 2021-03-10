Подгорица, , 19:54 — REGNUM Министерство иностранных дел Черногории объявило 10 марта, что обратилось за помощью к ЕС. В стране не хватает врачей и другого медицинского персонала. В ведомстве отмечают, что с начала пандемии, в координации с правительством и министерством здравоохранения, они проводят мероприятия, направленные на сохранение системы здравоохранения, особенно в области кадров.

Александр Куликов © ИА REGNUM

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В МИДе добавляют, они осознают тот факт, что стране предстоит еще много проблем в борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями.

МИД Черногории обратился за помощью через Механизм гражданской защиты ЕС, который уже ранее использовали для закупки и распределения масок и другого медицинского оборудования во время первой волны пандемии и который регулярно используется государствами — членами ЕС.