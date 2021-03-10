Москва, , 19:49 — REGNUM Ростуризм надеется на полноценный курортный сезон в России летом 2021 года. Об этом 10 марта заявила глава ведомства Зарина Догузова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Мы видим, что ситуация постепенно нормализуется. Это даёт нам надежду на полноценный летний туристический сезон», — сказала она.

Догузова отметила, что Ростуризм проработал с регионами, туроператорами и крупными отельными сетями вопрос об открытии курортного сезона с 1 мая, завершить его планируется в конце сентября.

Как пояснила глава Ростуризма, увеличение продолжительности курортного сезона призвано дать гражданам возможность «более комфортно и без столпотворения отдохнуть».

В рамках предстоящего сезона Ростуризм ставит перед собой две основные задачи: во-первых, показать российским гражданам широкие возможности для отдыха внутри страны, а во-вторых, обеспечить максимальную ценовую доступность таких поездок, рассказала Догузова.

В связи с этим, сообщила она, ведомство планирует к лету масштабировать чартерную программу за счёт отдельной субсидии и запустить 12 новых направлений с прямыми перелётами сразу из нескольких крупных городов России.