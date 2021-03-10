Анкара, , 20:09 — REGNUM 10 марта стали известны даты и время проведения переговоров между Турцией и Грецией. 62 переговоры и консультации между двумя делегациями пройдут в Афинах 15 и 16 марта. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Напомним, что 61 переговоры и консультации между Турцией и Грецией проходили в Стамбуле 5 лет назад.

В конце августа-начале сентября 2020 года отношения между Грецией и Турцией резко обострились. Афины недовольны тем, что турецкое судно Oruç Reis организует сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Ранее глава МИД Греции заявлял, что о необходимости немедленного вывода из этого морского региона всех турецких судов, включая и военные корабли.

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