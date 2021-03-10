Рим, , 19:47 — REGNUM По данным на вечер среды, 10 марта, в Италии умерли 100 811 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 332 (днем ранее — на 376), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 22 409 (днем ранее — на 19 749).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 123 368 — более 5% населения страны. В настоящее время заражены 487 074 человека — на 8191 больше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 1 747 516 человек (за день этот показатель вырос на 45 467), что составляет 2,90% населения Италии.