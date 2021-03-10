Манчестер, Великобритания, , 19:45 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал прессе готовностью команды противостоять «Милану» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

«Я не думаю, что Рэшфорд завтра сможет сыграть. Он все еще лечится и сегодня не участвовал в общей тренировке. Несмотря на то, что я обычно оптимист, думаю, завтра он не выйдет на поле и может не сыграть на выходных.

Но тот забег на 55−65 метров продемонстрировал тот голод, ту волю, ту скромность, которые нам сейчас присущи. Вероятно, оно того стоило в тот момент, но травмы футболистов никогда не радуют.

Я не уверен, что вообще кто-либо вернется к этому матчу. Де Хеа недоступен, ван де Бек — нет, Погба — нет. Кавани — возможно, но, вероятнее всего, нет. Мата — нет, Рэшфорд — возможно, но вряд ли. Так что ситуация такая же, как в воскресенье, но минус Рэшфорд», — приводит слова Сульшера пресс-служба «манкунианцев».