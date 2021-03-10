Луганск, , 19:45 — REGNUM США и страны Евросоюза напрямую финансируют и поощряют террористические действия Украины против мирных жителей Донбасса, заявил 10 марта на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Он подчеркнул, что вооружение и боеприпасы, поставляемые Украине странами ЕС и США, используются для целенаправленных обстрелов жилых кварталов и мирных жителей Донбасса.

«Страны Евросоюза и США, поставляющие летальное вооружение вооруженным силам Украины, которые систематически и целенаправленно обстреливают жилые поселки и дома граждан республик, напрямую финансируют и поощряют террористические действия Украины против мирных жителей Донбасса», — отметил Иван Филипоненко.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины с апреля 2014 года осуществляют карательную военную операцию против народа Донбасса, не признавшего законным нацистский госпереворот, произошедший в Киеве в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами этого вооруженного конфликта стали не менее 14 тыс. человек.

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