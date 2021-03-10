Киев, , 19:43 — REGNUM Называя причины нынешнего обострения ситуации в Донбассе, сегодняшняя власть Украины действует по принципу «свалить с больной головы на здоровую».

Такое мнение в эфире телеканала «Первый независимый» выразил 10 марта политолог Алексей Якубин.

Эксперт отметил, что со стороны официального Киева наблюдается попытка перевернуть ситуацию «с ног на голову» и сказать: «Вот, видите, обострение началось после того, как СНБО ввел санкции против ряда оппозиционных депутатов и, в частности, «телеканалов Медведчука».

«Разумеется, это неправда и это достаточно просто проверить. Можно посмотреть данные ОБСЕ и увидеть, что определенный уровень эскалации начался еще до введения санкций», — указал он.

Якубин убежден в том, что власть Украины не в состоянии найти повод, чтобы оправдаться в незаконном закрытии телеканалов, поэтому и называет самые нелепые «причины».

»Это из серии «на воре шапка горит». Власть пытается привязать историю с закрытием телеканалов к разным ситуациям, тем самым показывая нам, что на самом деле доказательств незаконной деятельности заблокированных каналов нет. Мы не увидели доказательств ни по Тарасу Козаку, ни по Виктору Медведчуку», — продолжил политолог.

Якубин считает, что международное сообщество даст соответствующую справедливую оценку незаконному закрытию каналов.

«Украинская власть будет восприниматься как власть душителей СМИ, душителей свободы слова. И мы с вами увидим это, когда пройдет 30-летие независимости Украины. Кто туда (на торжественные мероприятия, посвященные Дню независимости — прим. ИА REGNUM) приедет, какие страны не приедут», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к каналам «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также против гражданина Украины, народного депутата Тараса Козака является произволом власти, а все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.

В заявлении ОПЗЖ отмечается, что игнорируя нормы законов и права, украинская власть отшлифовывает схему вопиющего вмешательства в работу средств массовой информации и атаки на неугодные СМИ.

Народный депутат Украины, руководитель Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний выразил надежду, что суд примет правильное решение и защитит заблокированные украинские телеканалы.